“كيفين” جهاز الكتروني يصدر اصواتاً وظلالاً وحركات تحمي المنازل من اللصوص

تمكن الخبراء في شركة “ميتيبي” البريطانية من تصميم جهاز أطلقوا عليه اسم “كيفن” – وهو اسم بطل سلسلة أفلام “وحدي في المنزل”، والذي يروي قصة طفل يحاول حماية نفسه ومنزله من لصوص يريدون السطو عليه.

يقوم الجهاز بعمل أصوات وإسقاط ظلال لأشخاص خياليين وكأن هناك حركة داخل المنزل في حالة عدم وجود أصحابه حتى يخدع اللصوص. ويعتبر “كيفن” هو أول جهاز في العالم يساعد على منع اللصوص من دخول المنازل.

ويطلق الجهاز الصغير أصواتاً ويبعث الأضواء والظلال التي تحاكي أشخاصاً حقيقيين. كما يحتوى على ساعة واسم المنزل وعنوانه وحالة الطقس. ويمكن للمستخدم أن يتحكم في الجهاز عن طريق تحميل التطبيق الخاص به على هاتفه الذكي أو من خلال الجهاز نفسه .

وقال جوليان ستيليانو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ميتيبي”: “بعد أن قضينا وقتاً طويلاً في التحدث مع ضحايا السطو، من الواضح أن حماية المنازل تحتاج إلى التطور إلى ما هو أبعد من المراقبة والإبلاغ والإنذارات … لهذا السبب صممنا كيفن. فنحن نتصور عالماً لا يوجد فيه اللصوص سوى في كتب التاريخ، ونريد أن نضيف قيمة وابتكاراً لحماية المنازل من خلال تقديم حل وقائي أولاً”، وتبلغ تكلفة شراء الجهاز الجديد ما يقرب من 149 دولاراً.