الدفاعات الجوية السورية تدمر عدة صواريخ اطلقها الطيران الاسرائيلي من اجواء لبنان باتجاه موقع عسكري بريف دمشق
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علماء يكشفون العلاقة بين الهواتف النقالة ومرض السرطان لدى الجرذان

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