زعيم المعارضة التركية يدعو الحكومة لاستئناف العلاقة مع النظام السوري

جدد كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا، امس الثلاثاء، دعوته حكومة بلاده إلى التواصل مع نظام بشار الأسد في الجارة سوريا، وإقامة علاقات معه، للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ووقف سفك الدماء فيها.

وفي أواخر كانون الثاني الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن تواصل أنقرة مع نظام بشار الأسد “أمر غير وارد”، مشددا على أنه “لا يمكن لظالم أراق دماء شعبه أن يساهم في إنشاء مستقبل لسوريا”.

وخلال كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزب “الشعب الجمهوري” في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، قال قليجدار أوغلو: “إذا كنا نرغب في تأسيس السلام بسوريا، وإذا كنا نريد أن نكون لاعبين أساسيين في الساحة السورية، فعلينا التواصل مع بشار الأسد، لأنه يدافع عن وحدة الأراضي السورية، كما نفعل نحن”.

وانتقد زعيم المعارضة التركية سياسة بلاده الخارجية، معتبرا أنها “دخلت في مستنقع.. تركيا لم تكن وحيدة في المحافل الدولية كما هي عليه الآن”.