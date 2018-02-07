حزب الله يهدد اسرائيل بالرد الحاسم اذا اعتدت على حقول الغاز اللبنانية

وجه الإعلام الحربي التابع لحزب الله امس الثلاثاء رسالة إلى “إسرائيل” يؤكّد حقّ لبنان المشروع في ثروته النفطية ويهدد بالرد في حال الاعتداء على المنشآت اللبنانية.

وقال الإعلام الحربي في تغريدة على تويتر “إجماع لبناني على حق لبنان في ثرواته النفطية والمقاومة تؤكد أنها لن تفرط بها”، كما نشر عدة صور تظهر بوضوح رسالة المقاومة للاحتلال الإسرائيلي بحق لبنان في ملكية البلوك رقم 9، وجاء فيها “لن نفرط ولن نضيّع ولن نتسامح بأي حق من حقوق لبنان في مياهه الإقليمية ولا في ثروته النفطية، مهما تكن الضغوط والمخاوف”.

وفي صورتين ضمن التغريدة نفسها وجّه الإعلام الحربي رسالة باللغتين العربية والعبرية، مفادها “من يمس منشآت النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية ستُمس منشآته وهو يعلم أن لبنان قادر على ذلك”، وجاءت بتوقيع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

ونشر مقطع مصور حمل تهديد بضرب المنشآت التابعة للاحتلال في حال المساس بالمنشآت المستقبلية للبنان في المياه الإقليمية.

وكان ضابط إسرائيلي قال ، أمس الاول الاثنين، إن حزب الله اللبناني لديه القدرة العسكرية لضرب كل منشئات الغاز الإسرائيلية في عرض البحر، وأن إيران تزوده بأفضل أسلحة ومن بينها صواريخ أرض بحر بعيدة المدى وصواريخ متطورة جداً وطائرات استطلاع.

وأضاف الضابط خلال لقائه بالمراسلين العسكريين الإسرائيليين، بأن “إسرائيل” تقترب من الحرب، رغم أنها بعيدة عن الأبواب، ولكن الجيش لا قيادة الجيش لا تغلق أعينها وتتابع تطور الأمور فالتدخل الإيراني يمثل إزعاجاً كبيراً لـ”إسرائيل”.

وتابع قوله: “سلاح البحرية “الإسرائيلي” يستعد للمواجهة المقبلة في حين أن حزب الله يركز محاولاته لحيازة صواريخ ارض بحر بعيدة المدى وسفن مفخخة وغواصين وطائرات استطلاع”.