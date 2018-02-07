بعد تطهير حدودهما من داعش .. سورية والعراق تستأنفان العلاقات التجارية

أفادت صحيفة “الوطن” السورية، اليوم الأربعاء، بأن سوريا والعراق بصدد استئناف حركة التبادل التجاري عبر بوابة البوكمال القائم الحدودية، فيما نقلت عن مصدر قوله، إن الجانبين سيبحثان إمكانية التعاون في تنفيذ عمليات متزامنة على الشريط الحدودي بين الجانبين.

ونشرت الصحيفة تقريرا أشارت فيه لوجود دلالات على قرب استئناف حركة الشاحنات التجارية عبر هذا المعبر، لافتة إلى وصول وزير الداخلية السوري محمد الشعار إلى العراق أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين العراقيين.

ودعمت صحيفة “الوطن” توقعاتها بتقارير صحفية نقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أن “الشعار سيلتقي عددا من المسؤولين العراقيين، ومنهم رئيس الحكومة حيدر العبادي لبحث عدة ملفات، ولاسيما الحدود”.

وأضاف المصدر أن “الجانبين سيبحثان إمكانية التعاون في تنفيذ عمليات متزامنة على الشريط الحدودي بين البلدين”.