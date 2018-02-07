القبض على مطلوب مسلح وصاحب سوابق خطير

تمكن فريق متابعة خاص من اقسام البحث الجنائي والامن الوقائي في مديرية شرطة غرب البلقاء وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، من القبض على مطلوب مسلح ومصنف بالخطير.

وقال مصدر أمني بمديرية شرطة غرب البلقاء، إنه تم تحديد احد الاشخاص الخطرين والمسلحين بعد تعقبه ومعرفة مكانه في احدى مناطق جنوب عمان، حيث تم مداهمة الشقة التي يسكنها من قبل الفريق الخاص لإدارة البحث الجنائي ومجموعات الامن الوقائي والبحث الجنائي لمديرية شرطة غرب البلقاء وتم ضبطه واصطحابه الى غرب البلقاء.

واضاف ان المطلوب مصنف بانه خطير ومسلح ومطلوب بالعديد من الطلبات الجنائية والتنفيذية في قضايا مخدرات، كما انه مطلوب لمركز امن الشونة الجنوبية بتهمة الايذاء والشروع بالقتل وحيازة اسلحة ومقاومة موظفين وطلبات تنفيذية لمدعي عام محكمة امن الدولة، وسيصار الى توديعه الى القضاء.