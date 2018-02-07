الدفاعات الجوية السورية تدمر عدة صواريخ اطلقها الطيران الاسرائيلي من اجواء لبنان باتجاه موقع عسكري بريف دمشق
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جرينتش+2 09:19
الدول الخليجية.. اختلفت فيما بينها واتفقت على تسريع التطبيع مع اسرائيل

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