الدفاعات الجوية السورية تدمر عدة صواريخ اطلقها الطيران الاسرائيلي من اجواء لبنان باتجاه موقع عسكري بريف دمشق
أهم العناوين
جرينتش+2 09:19
الأردن تغازل أمريكا.. مخاوف تجميد المساعدات تمهد لـ«صفقة القرن»

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني