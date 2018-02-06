واقفاً ومتحدياً .. استشهاد البطل القسامي احمد جرار صباح اليوم في مواجهة قوة اسرائيلية ضخمة

اغتالت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، المطارد القسامي أحمد نصر جرار، صباح اليوم الثلاثاء، عقب اشتباك مسلح وعملية عسكرية معقدة في بلدة اليامون غرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” نقلا عن شهود عيان، إن اشتباكا مسلحا وقع وسمع دوي انفجارات في محيط المنطقة المحاصرة.

وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال انتشلت جثمان من داخل أحد البيوت التي حاصرتها وهدمت جزء منها، ثم نقلت الجثمان لجهة مجهولة.

بدورها أصدرت عائلة آل جرار بيانا نعت به شهيدها أحمد، وقالت بكل فخر واعتزاز وشموخ وكبرياء تزف لكم عشيرة ال جرار في فلسطين والمهجر ابنها الشهيد البطل ( احمد نصر جرار ) الذي استشهد بعد اشتباك مسلح مع قوات الأحتلال الصهيوني في بلدة اليامون غرب مدينة جنين، وإننا على دربك يا احمد لسائرون الخزي والعار للعملاء والمتخاذلين.

ونشر موقع واللا العبري، رواية جهاز الشاباك الإسرائيلي، التي تفيد أنه في ساعات الصباح الباكر وصلت معلومات بوجود جرار في مبنى قرب مدينة جنين، حيث استدعيت قوة من الوحدة الخاصة “يمام” المكلفة بعمليات الاغتيال، وقامت بتطويق المبنى.

وأضاف الموقع أن القوة الخاصة لاحظت حركة لاحمد نصر جرار في المبنى، حيث كان مسلحاً، وعلى جسمه حقيبة كبيرة، في هذه اللحظة صدرت التعليمات للوحدة بإطلاق النار خوفاً من أن يبادر جرار بإطلاق النار.

ووفقا لرواية الاحتلال فقد عثر بداخل الحقيبة التي كانت بحوزته على كمية كبيرة من الرصاص، ومن المتفجرات، مما أشار إلى إنه كان يستعد لعملية اشتباك كبيرة مع قوات الاحتلال.

كما عثر بداخلها على مصحف كان يحمله وأهدته إليه والدته.

وتتهم “إسرائيل” جرار بقيادة خلية عسكرية قسامية نفذت عملية بطولية بالقرب من مستوطنة “حفات جلعاد” قبل نحو شهر قتل فيها حاخام إسرائيلي وأصيب آخر.

ومنذ قرابة شهر تقوم قوات الاحتلال بمطاردة القسامي جرار وحيدا، وأكثر من مرة، حاول الاحتلال اعتقاله أو اغتياله، كان آخرها العملية العسكرية التي نفذت في برقين الليلة الماضية.

وتتواصل منذ ساعات منتصف الليل عملية عسكرية واسعة وعنيفة في بلدتي السيلة الحارثية واليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن جنود الاحتلال هدموا فجر اليوم غرفة وسور بعد أن داهمت عشرات الآليات مدعومة بالجرافات العسكرية منطقة الخمايسة التحتا والتي تعرف بمنطقة (الغفر) في بلدة اليامون غربي المدينة.

وأشارت إلى أن الهدم جاء استكمالا لليلة ساخنة وعنيفة في المنطقة كان عنوانها البحث عن المطارد أحمد جرار حيث طالبته قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت في بلدة السيلة الحارثية المجاورة بتسليم نفسه ثم انتشرت على وقع أصوات انفجارات وإطلاق نار في حي الغفر القريب من السيلة الحارثية في اليامون وشرعت بعملية الهدم.

وأضافت المصادر أن المئات من جنود الاحتلال ما زالوا ينتشرون في محيط السيلة الحارثية وتلك المنطقة من بلدة اليامون وعلى شارع جنين –حيفا.

وكانت بلدة السيلة الحارثية مسرح العملية العسكرية الرئيسي الليلة حيث تم إغلاق البلدة وسط استدعاء لثلاث جرافات عسكرية وأعداد ضخمة من الآليات.

واقتحمت قوات الاحتلال المنازل وخربت محتوياتها واستجوبت المواطنين ميدانيا في عدد منها واعتقلت كلا من : محمود مسعود جرادات، طلال محمود جرادات، زكريا صالح جرادات ،محمد محمود جرادات ، معن يحيى طحاينة.

هذا وقد نعت عائلة جرار شهيدها البطل أحمد وقالت في بيان لها فجر اليوم الثلاثاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

بكل فخر واعتزاز وشموخ وكبرياء تزف لكم عشيرة ال جرار في فلسطين والمهجر ابنها الشهيد البطل ( احمد نصر جرار ) الذي استشهد بعد اشتباك مسلح مع قوات الأحتلال الصهيوني قبل قليل في بلدة اليامون غرب مدينة جنين اننا على دربك يا احمد لسائرون الخزي والعار للعملاء والمتخاذلين.

كما عثرت عائلة الشهيد جرار على بعض مقتنياته، وهي عبارة عن مصحف صغير، بالاضافة الى دفتر مذكرات صغير، وبعض ملابسه الملطخة بالدماء”.

وتظهر في الصور الغرفة التي أمضى بها أيامه ما قبل الاستشهاد وسلاحه الذي رافقه في رحلة المواجهة الطويلة..وبعض من طعام ومشروبات لمقاوم شجاع رفع شأن وطنه.

وقد عرضت عائلته ايضا فيديو صور لمكان استشهاده وبقايا اجزاء من جسده.