هجوم على نجمة “ذا فويس” الفرنسية لتأييدها فلسطين

ذكر موقع “ميدل إيست آي” في لندن، أن نجمة برنامج “ذا فويس” الغنائي في فرنسا منال ابتسيم تعرضت لعدة هجمات وانتقادات.

ويكشف التقرير، عن أن ابتسيم هوجمت من جماعات مؤيدة لإسرائيل ومواقع معادية للمسلمين؛ لمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الفتاة المحجبة مولودة في بيزانكون لأب من أصول تركية سورية، وأم من أصول مغربية جزائرية.

ويقول الموقع إن صوت منال هو الذي جعلها موضوعا للأخبار، ففي يوم السبت أبهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما، لجنة التحكيم في برنامج “ذا فويس”، من خلال تقديمها أغنية ليورناد كوهين “هاليلويا” باللغة الإنكليزية وأغنية “يا إلهي” باللغة العربية.

ويفيد التقرير بأن البرنامج، الذي بدأ في بريطانيا، يجلس فيه النجوم المشهورون وظهورهم للمشاركين عندما تتم مقابلتهم، وفي حال أعجب النجوم بالمشارك فإنهم يضغطون على الزر؛ دعما للمشارك أو المشاركة.