محمد، نجل الفنان عادل إمام، ما زال يبحث عن عروس تناسبه

قال الفنان المصري محمد عادل إمام إنه تحمس لفيلم “ليلة هنا وسرور” لأنه يجمع بين الكوميديا والأكشن، وهذا لا يحدث كثيرا في الأفلام المصرية.

واضاف امام يقول : إنه لا يفضل تصنيفه كممثل كوميدي فيرى أنه يقدم أدوارا خفيفة أحيانا، ولكنه يميل أكثر إلى الأفلام الاكشن، ويرى نفسه فيها، بينما هناك نجوم كبار في الكوميديا مثل محمد هنيدي وأحمد مكي.

واشار الى إنه لا يشغل باله بمنافسة زملائه له ويحاول أن يضع كل تركيزه على عمله فقط حتى يحقق النجاح، وهذا ما تعلمه من والده الفنان عادل إمام.

وختم امام بالقول : إنه تعرض لكثير من الانتقادات منذ بداية ظهوره، وعندما قرأ والده الانتقادات التي كتبت عنه قال له: “أنت سترث مني الشتائم والانتقادات”، موضحا أن البعض يهاجمه لأنه اعتاد على مهاجمة والده قبل ذلك.

الفنان الشاب أشار إلى أنه لم يتزوج في السر وكل ما قيل بهذا الشأن مجرد شائعات، مؤكدا أنه لم يتزوج حتى الآن بل يبحث عن عروسة تناسبه.