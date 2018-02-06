مجلة “ذوات” المغربية تطرح سؤال الموت

شغل الموت تفكير الإنسان منذ بدء الخليقة، وساهمت العديد من العلوم والمعارف الإنسانية والفكرية الفلسفية، في الكشف عن بعض حقائقه وخباياه، كما ساهمت مجموعة من الرّوائع الأدبية في إضاءة عوالمه، ولكن مع ذلك يظل “الموت” تلك الحقيقة الحتمية، التي ما زالت تُرهب الإنسان، وتثير في نفسه الكثير من الأسئلة القلقة المتعلقة بالوجود والعدم.

الموت لغـة: مات، يموت، موتا: حلَّ به الموت وفارقت الروح جَسَده. الموت والموتَة: زوال الحياة عمن كانت فيه. والموت أنواعُ: “الموت الأحمر”: الموتُ قتلا، و”الموت الأبيض”: الموت الطبيعي أو الموت فجأة، و”الموت الأسود”: الموت خنقا، و”الموت الزؤام”: زوال الحياة فجأة وسريعاً، ومن مرادفات الموت: الهلاك، والأجل، والحمام، والمنية، والحتف، والوفاة… وهو “إمّا لا إرادي، مفاجئ وطارئ، يأتي الإنسان من حيث لا يحتسب، كغزو الأدواء وانعسار العلاج فالموت، أو إرادي يقبل فيه الشخص تلقائيا على وضع حد لحياته بدافع الضيق أو الجنون أو اليأس…”، والموت: نقيض للحياة، والحياة من (حيِيَ يحيى حياةً) ضد مات، وهي نقيض الممات.

إذن، فالموت والحياة من الأضداد، غير أنهما متلازمان، ولا معنى لأحدهما دون الآخر؛ فهما يتناقضان ويتكاملان في الآن نفسه. وقد وردت كلمة الموت ومشتقاتها في القرآن الكريم 165 مرة، مما يدلّ على أن الإسلام أولى الموت اهتماما خاصّا، كما أنه أكّد على البعث بعد الموت (“مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى” / سورة طه الآية 55).

فإذا كانت الفلسفات القديمة قد انشغلت بالموت كمفهوم أنطولوجي شامل، في سياق علاقة الجسد بالروح، مع تباين واضح في القبول بالتفسير الميتافيزيقي المتعالي أو رفضه؛ وإذا كانت الفلسفة المعاصرة قد واصلت أسئلتها حول الموت بإيقاعات مختلفة مع استحضار للتراكم الفكري القديم كمرجعية أساسية لم تفتقد طراوة التأمل وإمكانيات التفسير، فإن الموت يحضر في الإسلام، وفي النص القرآني تحديدا، باعتباره حدّاً مطلوبا أو أمنية مرغوبا فيها؛ وبذلك ينتفي عنه المفهوم السّلبي الذي طالما أرّق البشر وأوقعهم في الحيرة والقلق.. إنه مفهوم يلغي كل الأسئلة الفلسفية، وينحو منحى تبسيط فكرة الموت؛ وذلك عن طريق دعوة الناس إلى تمنّي الموت، ليكون ذلك حجة على صدقهم: (فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين/ سورة البقرة الآية 94).

وفي هذا الإطار، يرى الدكتور عمار بلحسن في كتابه “أنثروبولوجيا المخيال الشعري والشعبي: الموت وما بعد الموت”، أن الموت “يبدو في الميتافيزيقا الإسلامية حدّا بين الدنيا والآخرة، ممرا وجسرا بين دار الإقامة ودار البقاء، بين الفناء وأبد الخلود. وبهذا المعنى، هو لحظة وسيطة لانحلال الجسد والتحاق الروح بالرفيق الأعلى وملكوته، أكاد أقول تقرب وحب في طريق الله”.

وفي وقتنا الرّاهن، يمكن القول إننا نعيش تطبيعاً يوميّاً مع الموت، حيث ساهمت وسائل الإعلام الحديثة، والتكنولوجيا المتطورة في هذا التطبيع وتعميمه بشكل رهيب عبر المعمور؛ فأيّ حادث إرهابي، أو تفجير مبرمج، أو تفخيخ سيارة وسط الحشود، أو حادثة سير مميتة، أو كارثة طبيعية، أو نزال معركة دامية، أو انتحار، سرعان ما يتحول إلى مادة إعلامية عادية في الصحف السيارة والمواقع الإلكترونية بالصوت والصورة، وفي أحاديث الناس بسبب تكرارها وتعايشهم معها إلى حد القرف واللامبالاة، لدرجة يمكن لنا الحديث بصراحة عن “صناعة الموت”، التي صار الفكر الديني المتشدد أحد أوجهها الرئيسة بسفكه للدّماء، وقتلهللآخر لاختلافات عقدية أو عرقية أو مذهبية أو غيرها.

في ملف هذا العدد (43)، اختارت مجلة “ذوات” أنتفتح موضوع الموت انطلاقا من عنوان يحمل سؤالا إشكاليا: “الموت.. حقيقة حتمية أم تطبيع وصناعة؟”، تحاول فيه مناقشة إشكالاته المتنوّعة في الثقافة الإنسانية بعامة، والثقافة العربية الإسلامية خصوصاً، مع ما يترتب على ذلك من أفكار وقضايا مركبة ومتعارضة تبعاً لمنظورات متعددة: دينية، واجتماعية، وأنثروبولوجية وثقافية، تفكر في الموضوع بقدر ما هي تسائل جوانبه المختلفة، في مسعاها لمعرفة كيف يتبلور بوصفه سرّاً أو فكرة في المخيال الإنساني من جهة؟ ثُمّ كيف يعيشه الإنسان العربي والمسلم، ويتجسّد عنده من خلال حالات الفقد والغياب والشّعور بالنهاية الحتمية؟ وما هي أسباب التطبيع اليومي مع الموت؟ وما هي الرّوافد الأساسية لصناعة الموت؟

وهكذا، يضم ملف العدد (43) من مجلة “ذوات”، الصادرة عن مؤسسة “مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث”، والذي أعده الباحث والناقد المغربي عبد اللطيف الوراري، وقدم له بمقال يحمل بعنوان: “الأنثروبولوجيا التاريخية للموت: كيف يعيش الإنسان العربي والمسلم حالات الفقد؟”، مجموعة من المقالات لكتاب وباحثين من العالم العربي، الأول للشاعر والناقد المغربي عبد السلام المساوي تحت عنوان “الموت والثقافة..”، والثاني للباحثة السورية يسرى وجيه السعيدبعنوان “إشكالية الموت في الديانات السماوية والأرضية: دراسة تحليلية”، والثالث للباحث والأكاديمي المغربي عبد الإله البريكي بعنوان “الموت والحقيقة الصوفية”، والرابع للباحث المصري محمود كيشانه بعنوان “صناعة الموت: قراءة في تفكيك العقل المتطرف”، والخامس للأخصائية المغربية في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع نعيمة شيخاوي، بعنوان “المقاربة السوسيولوجية للموت انتحاراً”، ثم مقال للباحث والأكاديمي المغربي خالد العروسي تحت عنوان “الموت بين الرفض أو القبول” من ترجمة الباحث المغربي حسن أوزال. أما حوار الملف، فهو مع الباحث والأكاديمي العراقي خزعل الماجدي، الذي يرى أن أسئلة الموت الواخزة لا يجيب عنها سوى العلم، ولكنه يجيب عنها ببطء وتأنٍّ، لأن إجابته صحيحة وقابلة للتطور حسب تطور الوعي العلمي والبحث العلمي وأدواتهما. أما أسئلة المخيال الجماعي، فلا توجد إجابات عنها في كل الأديان، موضحا أنه في الوقت الذي أصبح فيه الغرب (في شقّه الشرقي)، وبقية دول المنظومة الاشتراكية، يتعافى من الأمراض الشمولية ويتّجه لبناء البلد وتطويرها، يزداد العرب مأساوية ودماراً وتخلُّفاً في مشروع شمولي جديد، حيث صرنا نتوجّه إلى تخريب بلداننا وقتل مواطنينا وتشريدهم تحت راية الدين والآخرة وغيرها.