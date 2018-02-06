فتوى تركية ..تجنّب الأكل بيدك اليسرى لان الشيطان يأكل بها

أصدرت إدارة الشؤون الدينية التركية فتوى جديدة مثيرة للجدل تنصح بعدم الأكل أو الشرب باستخدام اليد اليسرى، معلّلة ذلك بأنّ “الشيطان هو من يأكل ويشرب بيده اليسرى”.

وكثيرا ما تقوم إدارة الشؤون الدينية التركية بإصدار فتاوى مثيرة للجدل بسبب غرابتها أحيانا أو تشددها أحيانا أخرى، ولكن يبدو أنّ المؤسسة الدينية تساهلت بخصوص تناول الطعام باليد اليسرى حيث جاء ردّ المؤسسة على أحد التساؤلات حول من يعانون من إعاقة أو ما شابه ذلك حيث اعتبرت أنه بإمكانهم اللجوء إلى استعمال اليد اليسرى في الأكل والشرب إذا لم يكن ذلك ممكنا باليد اليمنى.

واستشهدت الفتوى بأحاديث من السنة وغير ذلك من القرائن التي تنهى عن استخدام اليد اليسرى حيث أخذت بعين الاعتبار العديد من الأدلة مثل:

في الصحيحين عن عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ”، رواه البخاري ومسلم.

وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: “كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى”، وصححه الألباني في صحيح أبي داود

وروى مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال: “نَهَانَا النبي صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِه، وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ”.

لا حرج على الأشول

ولم تتطرق الفتوى إلى الشخص العسر أو الأشول الذي يولد هكذا، ويكون استخدام اليد اليسرى بالنسبة له أسهل من استخدام اليمنى ليس فقط في الأكل والشرب بل في الكتابة وغيرها من النشاطات التي تستخدم فيها الأيدي.

ويطلق لقب الأعسر أو الأشول على الشخص الذي يستخدم يده اليسرى بكفاءة وتحكم أفضل من اليد اليمنى في العديد من المهام كالكتابة وتناول الطعام والأنشطة الأخري، وهو أحد الاختلافات الطبيعية بين البشر، وإن كانت نسبته ضئيلة بين سكان العالم، وتوجد حول الشخص الأعسر الكثير من الحقائق المنتشرة بين الناس. فالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى لديهم قدرة على سماع الأصوات والتمييز بينها. كما تشير الأبحاث إلى أنّ الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى هم أكثر قابلية للإصابة بأمراض مختلفة نفسية وجسدية مثل انفصام الشخصية، الإصابة بداء كرون والتهاب القولون العصبي. كما أثبتت البحاث أيضا أنّ الشخص العسر يملك مهارة ممارسة بعض الألعاب الرياضية أكثر من غيره مثل رياضة البيسبول، ولديه معدل ذكاء مرتفع وقدرة جيدة على الاحتفاظ وتذكر المعلومات. فأكثر العلماء الذين أثروا في التاريخ الإنساني كانوا من أصحاب اليد اليسرى مثل: ألبرت أينشتاين، إسحاق نيوتن، تشارلز داروين، وبنجامين فرانكلين.

الفتاوي التركية مثيرة للجدل

وكثيرا ما أثارت فتاوى إدارة الشؤون الدينية الجدل والاستغراب في تركيا وخارجها. ففي ديسمبر-كانون الأول الماضي ثار جدل واسع في تركيا بعد أن تمّ إصدار فتوى تقول: “إذا قال رجل لزوجته يا أمي أو يا أختي فإن زواجهما يصبح باطلا”.

وكانت إدارة الشؤون الدينية التركية أصدرت فتوى قبل ذلك بشأن الطلاق أكدت أنه بإمكان الزوجين “الطلاق عبر الهاتف أو الفاكس أو من خلال رسالة نصية أو عبر الانترنت”.