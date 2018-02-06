واقفاً ومتحدياً .. استشهاد البطل القسامي احمد جرار صباح اليوم في مواجهة قوة اسرائيلية ضخمة
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غوتيريش يحذر من تفاقم الوضع الإنساني بغزة واسرائيل تعتبره “قنبلة موقوتة”

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