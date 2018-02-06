القحطاني وقرقاش يستأنفان تهديدهما لقطر بحجة دعوتها لتدويل الحرمين بالسعودية

هدد سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، امس الإثنين، مجددا، باجتياح المملكة لقطر عسكريا.

وقال القحطاني المعروف بقربه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن «خلايا عزمي (في إشارة لوسائل إعلام قطرية) وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين!».

وأضاف: «نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار وما يحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق، 200 جيب ما توقف إلا بالوجبة ويعلقونك مع رجولك، ما هو نافعك عزمي ولا غيره».

وأرفق القحطاني تغريدته بمقطع فيديو لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال فيه إن «أي طلب بتدويل الأماكن المقدسة تعتبره السعودية بمثابة إعلان حرب وعمل عدواني، ومن حق المملكة الرد على أي طرف يعمل في هذا الاتجاه».

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن خطة النظام القطري لتدويل الحرمين الشريفين «مصيرها الفشل كما فشلت في السابق»، مشيرا إلى أن «هذه المحاولات لن تجلب له الأمان».

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، امس الإثنين، إن «خطة المرتبك نحو تدويل الحرمين ستفشل كما فشلت سابقاً، تعودنا منه السقوط والسقطات، وعرفنا عنه التآمر والأذى، وسيبقى معزولاً منبوذاً ولن تجلب هرولته له الأمان».

والشهر الماضي، دعت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، في بيان لها، إلى عدم تسييس الحج والعبادات في ظل إجراءات تعسفية اتخذتها السعودية تجاه القطريين، بما يؤثر بشكل مباشر على حرية أدائهم لشعائرهم الدينية في المملكة.