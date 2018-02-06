 العبادي يلتقي غداً ممثلي القطاع الزراعي المعتصمين امام البرلمان

قال عودة الرواشدة، رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين، إن الدكتور ممدوح العبادي، رئيس الوزراء بالوكالة سيلتقي يوم غد الاربعاء، ممثلي القطاع الزراعي من (مزارعين ووسطاء وتجار المواد الزراعية وجمعيات ونقابات)، لمناقشة واقع القطاع والضريبة المفروضة عليه.

واضاف الرواشدة يقول : ان القطاع الزراعي هو المحرك لكثير من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والعمالة المحلية وحتى العمالة الوافدة، معربا عن امله بالتوصل الى تفاهمات تدعم الزراعة والمزارعين.

يذكر ان عددا من المزارعين ومربي الدواجن والابقار ينفذون اعتصاما امام مجلس النواب لليوم الثامن على التوالي، احتجاجا على الضريبة المفروضة على القطاع.