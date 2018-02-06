السعودية تتوعد الحريري بدفع “ثمن باهظ” لقاء تقاربه مع اردوغان

كشفت صحيفة “ايلاف” السعودية الالكترونية، أن الرياض هددت رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري بسبب تقاربه مع تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية لم تسمها قولها ان العلاقات بين السيد سعد الحريري والسعودية تدهورت بشكل لافت في الأشهر الأخيرة، بسبب تقارب رئيس الوزراء اللبناني مع تركيا، التي اتخاذها كبديل عن الرياض، وانعكس هذا التوجه في زياراته المتكررة لانقرة في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة ان مسؤولا سعوديا كبيرا اتصل بوزير لبناني مقرب من الحريري، وابلغه “بان هرولة الأخير الى تركيا ستكلفه ثمنا باهظا”.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان احتجز قبل اشهر رئيس الحكومة اللبنانية في الرياض، واجبره على تقديم استقالته عبر شاشة “العربية” لاحداث ازمة في لبنان، ولم يغادرها الا بعد تدخل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتهديده بالذهاب الى مجلس الامن، وأوقفت السعودية دعمها الحريري وحزبه “المستقبل” منذ عودته الى لبنان وسحبه لاستقالته.