واقفاً ومتحدياً .. استشهاد البطل القسامي احمد جرار صباح اليوم في مواجهة قوة اسرائيلية ضخمة
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جرينتش+2 07:56
الجيش التركي في عفرين .. كثير من الخسائر وقليل من الانجازات

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