واقفاً ومتحدياً .. استشهاد البطل القسامي احمد جرار صباح اليوم في مواجهة قوة اسرائيلية ضخمة
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جرينتش+2 07:56
اسرائيل تخشى اسقاط طائراتها بصواريخ محمولة على الكتف مثلما جرى للطائرة الروسية

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