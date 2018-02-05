هكذا انضمت ليلى علوي الى تنظيم اسلامي متشدد

تواصل الفنانة المصرية، ليلى علوي، تصوير مشاهدها في فيلم “التاريخ السري لكوثر” داخل أحد الاستوديوهات بمنطقة المريوطية في الجيزة.

وتفاصيل الدور الذي تجسده علوي، حيث تؤدي شخصية سيدة ثلاثينية تدعى الدكتورة خديجة، التي تنضم لحزب إسلامي يدعى “الطريق”، وتدخل في صدامات عديدة مع مسؤولي لجان الإعلام في حزبين أحدهما ليبرالي والآخر تابع لرجال أعمال، نظراً لآرائها الدينية المتشددة التي لا تتفق مع أفكار وسياسات الحزبين.

ويشارك في بطولة “التاريخ السري لكوثر” زينة ومحسن محي الدين وفراس سعيد وأحمد حاتم وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف، ومن إخراج محمد أمين.