حكومة الملقي تنفذ وعيدها برفع اسعار المحروقات واجور النقل وتعرفة استهلاك الكهرباء بعدما رفعت اسعار الخبز
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جرينتش+2 11:04
معظمها طائفي وبعضها سياسي .. خارطة الأحزاب الرئيسية في لبنان

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