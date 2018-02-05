في جهد حازم لوقف فوضى المياه .. ضبط اعتداءات ضخمة على الشبكات المائية

ضبطت وزارة المياه والري/سلطة المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مديرية الأمن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية اعتداءات على عدد من خطوط المياه الرئيسة الناقلة وحفر آبار مخالفة في منطقتي اللبن ومدينة المفرق.

وبينت الوزارة ان معلومات وردت لمركز الوزارة/سلطة المياه بالتعاون مع شركة مياه الاردن ـ مياهنا عن وجود اعتداءات على خطوط المياه قطر (3 أنش) على احد الخطوط الناقلة مسحوب لمسافة حوالي 100 متر لتزويد مزرعة ضخمة تزيد مساحتها على 100 دونم مزروعة بمختلف انواع المزروعات في منطقة اللبن.

واضافت: تمت مداهمة المكان ليتبين وجود 5 برك ضخمة سعة كل واحدة منها عدة آلاف من الامتار المكعبة ووجود 13 بيتا بلاستيكيا ومساحات مزروعة مروية بالمياه المسحوبة، فتم فصل الاعتداء واصلاح الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لجلب المعتدين بعد تحديد صاحب المزرعة ومنفذ الاعتداء وتقديمهم للقضاء وما زال التحقيق جاريا.

واوضحت ان كميات المياه المسحوبة من حصص المواطنين لمياه الشرب تزيد على 1600 متر مكعب يوميا لسقاية مزروعات مخالفة وتعبئة برك وري مزروعات داخل بيوت بلاستيكية من خلال تمديد شبكة كبيرة داخل المزرعة.

واشارت الى ان حملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه تسير وفق برامج معدة لجميع مناطق المملكة.

وتابعت: ان كوادر الوزارة عثرت اثناء هذه الحملة التفتيشية في منطقة حوض المفرق على بئرين داخل احدى المزارع احدهما مرخص والآخر يعمل داخل المزرعة بشكل مخالف.

ولفتت الى العثور على ادوات حفر قريبة من الموقع ومواسير عدد 20 لغايات الحفر تركب على حفارة نوع “روتري” متطورة وتحفر لأعماق كبيرة، فتمت مصادرتها وارسالها للحجز في مديرية المشاغل، وردم البئر المخالف وتقدير اثمان المياه المسحوبة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم اتخاذ الاجراءات حسب الاصول وتحويلها للأجهزة المختصة.

واكدت ان الطواقم الفنية أعادت اصلاح الخطوط بوجود المرافقة الامنية المكثفة وإحالة الاوراق للأجهزة القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم.