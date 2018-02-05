عجيبة .. مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ الامريكي يسفه كذبة الهولوكست اليهودية

تفيد الانباء الواردة من الولايات المتحدة بأن آرثر جونس الشهير بعدم اعترافه بأحداث المحرقة النازية ضد اليهود الى جانب كونه من دعاة رقي العرق الأبيض، قريب جدا من ان ينتخب كسيناتور جمهوري عن المنطقة المحيطة بمدينة شيكاغو الامريكية، إذ انه المرشح الأوحد بلا منافس لعضوية مجلس الشيوخ عن هذه المنطقة.

ويبلغ جونس من العمر 70 عاما وهو المرشح الوحيد للحزب الجمهوري عن هذه المنطقة، وهو من سيتم انتخابه. وآرثر جونس هو وكيل شركة تأمين متقاعد ويعتبر من أكبر الناكرين لأحداث المحرقة النازية بحق اليهود ابان الحرب العالمية الثانية وهو على موقفه هذا منذ عشرات السنين.

ويطلق على الهولوكوست عبر صفحات موقعه على الانترنت بأنه “الكذبة الأكبر في التاريخ”.

وقال جونس خلال مقابلة صحفية مع صحيفة “شيكاغو سان تايمز”: “ان اسطورة الهولوكوست عبارة عن تنظيم دولي لابتزاز الأموال”.

وتجرى الانتخابات المحلية لاختيار المرشح الديمقراطي لهذه المنطقة لينافس على عضوية مجلس الشيوخ في العشرين من اذار الوشيك.

وقال رئيس فرع الحزب الجمهوري في ولاية ايلينوي، تيم شنايدر، لذات الصحيفة: “لا مكان بيننا للنازيين من أمثال آرثر جونس. نحن نعارض بشدة آراءه العنصرية وكذلك لترشحه لأي منصب عام”.