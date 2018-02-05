حكومة الملقي تنفذ وعيدها برفع اسعار المحروقات واجور النقل وتعرفة استهلاك الكهرباء بعدما رفعت اسعار الخبز
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جرينتش+2 11:04
صفقة القرن على نار القرارات الأمريكية

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