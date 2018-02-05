هل تورطت تركيا في حرب طويلة بالشمال السوري من شأنها استنزاف قواتها العسكرية وخلخلة جبهتها الداخلية ؟؟
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جرينتش+2 06:53
تناقص مستمر في اعداد المسيحيين بالضفة وقطاع غزة

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