هل تورطت تركيا في حرب طويلة بالشمال السوري من شأنها استنزاف قواتها العسكرية وخلخلة جبهتها الداخلية ؟؟
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جرينتش+2 06:54
تعليق اعتصام المزارعين بعد اتصال بين ممثليهم ورئيس الوزراء بالوكالة

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