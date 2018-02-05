تعليق اعتصام المزارعين بعد اتصال بين ممثليهم ورئيس الوزراء بالوكالة

قال رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي، انه جرى اتصال مع ممثلي القطاع الزراعي من خلال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية المهندس خالد الحياري.

وتحدث العبادي عن اهمية القطاع الزراعي واهتمام الحكومة بايجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع المهم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الى ترتيب اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عند عودته معافى الى ارض الوطن مع ممثلي القطاع الزراعي لبحث الامور والقضايا التي تهم القطاع ومنها ضريبة المبيعات، مشددا على ضرورة استدامة قنوات الحوار بما يخدم وطننا والقطاع الزراعي.

وبناء على ذلك تم الاتفاق على تعليق الاعتصام الذي نفذه المزارعون امام مجلس النواب منذ عدة ايام.