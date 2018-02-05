 الفنان محمد هنيدي يرفض محاولة استدراجه للتحاور مع دبلوماسي صهيوني

كتب الفنان المصري محمد هنيدي في حسابه على”تويتر”، ردا على مسؤول إسرائيلي ادعى أن لهنيدي جمهورا في “إسرائيل”، بأنه سوف يغلق حسابه الرسمي، إذا كان الأمر كذلك.

وكتب مسؤول الدبلوماسية الرقمية بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتان جونين، عبر حسابه على تويتر: “هل تعرف أن لك جمهورا واسعا في إسرائيل؟”.

ورد الفنان المصري على تغريدة المسؤول الإسرائيلي: “إحنا كده هنقفل تويتر خالص يا يوناتان”.

فرد يونان جونين قد كتب لهنيدي عبر تويتر قائلا: “أسعدني ردك على تغريدتي، وأتمنى ألا يكون تهديدك جديا وتنفذه وتعلق حسابك على تويتر، لأن النجم الكبير محمد هنيدي هو واحد من أهم النجوم التى يعتز بهم العرب والإسرائيليون على حد سواء”، وهو ما دفع هنيدي للرد على المسؤول الإسرائيلي قائلا: “بابا قالي ما تلعبش مع العيال الرزلة”.