هل تحول الفيسبوك من موقع تواصل اجتماعي إلى عنصر مخابراتي ؟

حكومة الملقي تنفذ اليوم وعيدها برفع اسعار المحروقات وتعرفة استهلاك الكهرباء بعدما فرغت من رفع اسعار الخبز
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