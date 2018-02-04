حكومة الملقي تنفذ وعيدها برفع اسعار المحروقات واجور النقل وتعرفة استهلاك الكهرباء بعدما رفعت اسعار الخبز
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مجلة ايطالية تكشف اسرار العلاقة الخاصة بين بيرلسكوني وياسر عرفات

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