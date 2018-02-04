مجلة ايطالية تكشف اسرار العلاقة الخاصة بين بيرلسكوني وياسر عرفات

انفردت مجلة “اسبريسو” الإيطالية بنشر مقتطفات من مذكرات قالت إنها تنشر لأول مرة، من الزعيم الفلسطينى الراحل، رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، ذكرت خلالها أن “أبو عمار” ربطته علاقة قوية مع رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى، وأن تلك العلاقات تنوعت ما بين السياسة والصداقة، وأنها شهدت تمويلات متبادلة من الجانبين.

وبحسب المذكرات التى نشرتها المجلة، فإن عرفات عقد فى تسعينيات القرن الماضى اتفاقاً مع برلسكونى لحماية إيطالية من هجمات شنها آنذاك فلسطينيين عام 1998 أعقبه تمويل إيطالى لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيمة 10 ملايين ليرة، ليعلن عرفات فيما بعد إيطاليا “شاطئاً فلسطينياً للبحر المتوسط”، فى إشارة لعمق العلاقات.

وسردت المذكرات تفاصيل الاتفاق الذى تم فى أعقاب استيلاء 4 فلسطينيين على سفينة “أكويلى لورو” عام 1985، ليتم فيما بعد تحرير جميع الرهائن بفضل وساطة روما، باستثناء أمريكى لقى مصرعه، كما كشفت المذكرات عن وجود اتفاقيات سرية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإيطاليا منذ عام 1985 لمنع وقوع هجمات مسلحة.

ولم تقتصر علاقة عرفات وبرلسكونى على هذه الأزمة، حيث كشفت المذكرات أن عرفات أقدم بدوره على مساعدة برلسكونى على تمويل حزب بيتينو كراكسى الاشتراكى، بالمخالفة للقوانين الايطالية آنذاك.

وقالت المجلة الإيطالية فى تقريرها إن المقتطفات التى نشرتها تأتى ضمن 19 مجلداً حصلت عليها من مذكرات عرفات، تؤرخ الفترة ما بين عام 1985 وحتى وفاته.

وتتضمن المذكرات بحسب ما نشرته المجلة دون مزيد من التفاصيل، تدوينات لـ”أبو عمار” عن علاقته مع الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، وفيديل كاسترو، وغير ذلك من نجوم السياسة الأوروبيين والعرب.