حكومة الملقي تنفذ اليوم وعيدها برفع اسعار المحروقات وتعرفة استهلاك الكهرباء بعدما فرغت من رفع اسعار الخبز
أهم العناوين
جرينتش+2 02:29
في ذكرى رحيلها .. قصة ام كلثوم مع محمد الموجي في اغنية “اسأل روحك “

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني