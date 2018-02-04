حكومة الملقي تنفذ اليوم وعيدها برفع اسعار المحروقات وتعرفة استهلاك الكهرباء بعدما فرغت من رفع اسعار الخبز
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على ذمة صحيفة كويتية .. اسرائيل تضع الرئيس الأسد على قائمة الاغتيالات

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