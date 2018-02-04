حكومة الملقي تنفذ اليوم وعيدها برفع اسعار المحروقات وتعرفة استهلاك الكهرباء بعدما فرغت من رفع اسعار الخبز
أهم العناوين
جرينتش+2 02:28
سقوط ام كلثوم على المسرح بباريس جراء هجوم شاب عليها لتقبيل قدمها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني