تطوير وتوطيد مرافق قاعدة العيديد بهدف ادامتها لفترة زمنية طويلة

نقل موقع «ديفنس وان» الأمريكي المتخصص في الشؤون الدفاعية،عن متحدث أمريكي باسم قاعدة العديد الجوية في قطر، تأكيده أن القاعدة تشهد حاليا مشاريع خاصة بتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنشأة العسكرية.

وتشمل هذه المشاريع في قاعدة العديد تطوير بناء مخازن جديدة ومنشآت تدريب وصيانة، مع ربط نظام الصرف الصحي للعُديد بالشبكة القطرية خارج القاعدة.

ووصف المتحدث الأمريكي تلك المشاريع بأنها نقلة لقاعدة العديد الجوية من بيئة استطلاعية بمنشآت مؤقتة إلى قاعدة ذات بنية تحتية دائمة لتحافظ على عمليات طويلة الأمد.

ويوجد بقاعدة العديد حاليا أكثر من 9 آلاف جندي أمريكي، إضافة إلى 100 طائرة عسكرية وفق نفس المتحدث.

ونقل «ديفنس وان» عن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري «خالد العطية» قوله إن قطر تبني موانئ بحرية جديدة قادرة على استقبال بوارج حربية تابعة لسلاح البحرية الأمريكي مؤقتا أو بشكل دائم.

يُشار أن العديد التي تقع على بعد أكثر من 30 كيلومترا جنوب غربي الدوحة، هي قاعدة عسكرية جوية في قطر، يتمركز فيها أفراد من القوات المسلحة الأمريكية غالبيتهم من سلاح الجو، وهي تعد واحدة من أهم القواعد العسكرية الأمريكية بمنطقة الخليج.