المطربة المصرية شيرين تتورط فى أزمة  مع زميلتها الاماراتية أحلام

رغم الحفل الناجح الذى أحيته النجمة شيرين عبد الوهاب أمس فى الكويت ضمن حفلات مهرجان هلا فبراير، ورغم الدويتو الذى أعجب الآلاف من جمهور كل من شيرين ونوال الكويتية خلال الحفل، أبت شيرين عبد الوهاب أن يمر الحفل بسلام، وكالعادة قررت أن تضع إضافتها الخاصة، وتفتح على نفسها أزمة جديدة مع مطربة كبيرة كانت تحبها وتؤكد على تقديرها لها وهى النجمة الإماراتية أحلام.

شيرين وأثناء غنائها على المسرح مع نوال الكويتية قالت لها: “إحنا هنعمل السنة الجاية ذا فويس مع بعض”، لترد نوال: “لكن على محطة أخرى”.

وهو الأمر الذى وضع شيرين فى موقف محرج وعدائى مع أحلام، والذى انتهى بالطبع على أرض جمهورها، وقد شن جمهور أحلام هجوما شرسا على شيرين عبد الوهاب ووصفها بكلمات عنيفة.

وكانت إذارة برنامج ذا فويس قد أعادت أحلام إلى لجنة تحكيم ذا فويس دون أن يعلموا نوال الكويتية بالأمر، الذى علمت به من السوشيال ميديا والأخبار، لتهاجمهم نوال على عدم احترامهم لها ومهنيتهم.