حكومة الملقي تنفذ اليوم وعيدها برفع اسعار المحروقات وتعرفة استهلاك الكهرباء بعدما فرغت من رفع اسعار الخبز
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“القوة الحادة” تشكل مع القوتين الصلبة والناعمة مثلث السيطرة والنفوذ

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