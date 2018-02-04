البحرين تسبق نفسها في مسيرة التطبيع وتوفد احد امرائها لزيارة الكنيست

كشف أيوب قرّا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، عن زيارة رسمية يقوم بها الأمير البحريني، مبارك آل خليفة، إلى تل أبيب.

وقال قرّا، وهو من أعضاء حزب “الليكود” الإسرائيلي الحاكم، “التقيت علنا، ولأول مرة، في تل أبيب مع مبارك آل خليفة، أمير بحريني، من أجل تعزيز العلاقة بين الدولتين”.

وأضاف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، “يوم غد الاثنين سيشرفني أن أستضيفه في الكنيست الإسرائيلي”.

وتقول البحرين إنها لا تقيم علاقات مع “إسرائيل” التي تتبادل معها اللقاءات والاتصالات والزيارات بشكل سرّي وعلني.

وكان وفد بحريني رسمي قد أجرى زيارة إلى تل أبيب في كانون أول الماضي، بإيعاز وتعليمات من العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وتزامنت الزيارة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من كانون أول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخرا، بوجود علاقات سرية متينة بين إسرائيل وكل من البحرين والسعودية والإمارات، بادعاء تدشين تعاون مشترك لمواجهة إيران.

وقد شهد العام الماضي حالات أخرى من دفء للعلاقات بين إسرائيل والبحرين. ففي شهر شباط الماضي استضاف ملك البحرين، حمد بن عيس آل خليفة، حاخامين أمريكيين، وفي شهر أيلول الماضي خرج ابنه لزيارة مركز يهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، لدفع وثيقة التسامُح الديني التي وقع عليها ملك البحرين قدما. وفق التقارير، قال الحاخامان الأمريكيان خلال هذا اللقاء إن الملك يدعم إلغاء المقاطعة العربية ضد إسرائيل.