حكومة الملقي تنفذ وعيدها برفع اسعار المحروقات واجور النقل وتعرفة استهلاك الكهرباء بعدما رفعت اسعار الخبز
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البحرين تسبق نفسها في مسيرة التطبيع وتوفد احد امرائها لزيارة الكنيست

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