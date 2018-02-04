الاستخبارات السعودية تجند ضباطاً سوريين سابقين لدعم فصائل المعارضة المسلحة

كشفت مصادر مطلعة عن قيام ادارة المكتب السوري في رئاسة الاستخبارات العامة السعودية بجمع حوالي 50 ضابطاً سورياً سابقاً يتواجدون حاليا في السعودية أو الأردن أو العراق، وذلك لإعادة إرسالهم إلى سوريا من جديد.

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأسبوع الماضي، إن هناك قوات أمريكية خاصة تعمل على تشكيل وتدريب معارضة مسلحة في سوريا وذلك بهدف «إفشال عملية السلام». حيث يعتبر جهاز الاستخبارات العامة السعودي هو المعني بالقضايا الخارجية ويرأسه الفريق خالد بن علي الحميدان.

وتأتي هذه الخطوة السعودية في محاولة لتدارك الهزائم المستمرة التي منيت بها فصائل المعارضة السورية المسلحة، وفقا لما ذكر موقع «إنتلجنس أونلاين»، المهتم بمتابعة أجهزة الاستخبارات في العالم.