حكومة الملقي تنفذ اليوم وعيدها برفع اسعار المحروقات وتعرفة استهلاك الكهرباء بعدما فرغت من رفع اسعار الخبز
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جرينتش+2 02:28
الاستخبارات السعودية تجند ضباطاً سوريين سابقين لدعم فصائل المعارضة المسلحة

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