وقف السماح بإدخال زيت الضفة للاردن اعتباراً من مطلع هذا الشهر

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين، أن السلطات الأردنية قد أوقفت السماح بإدخال مادة زيت الزيتون إلى المملكة عبر جسر الملك حسين.

وأوضح بيان صادر عن هذه الإدارة أن قرار المنع قد بدأ اعتبارًا من اول ايام الشهر الحالي، حيث لا يسمح لأي مواطن فلسطيني بأن يدخل زيت الزيتون إلى الاردن بعد هذا التاريخ.

ومن الجانب الاردني، قال الدكتور صلاح الطراونة، مساعد امين عام وزارة الزراعة إن الاردن كان قد سمح بإدخال الزيت إلى المملكة من تاريخ 1-11-2017 وحتى تاريخ 31-1-2018 بواقع 4 تنكات زيت لكل عائلة ولمرة واحدة فقط.

وبين الطراونة ان السماح بإدخال زيت الضفة خلال فترة محددة يأتي في سياق الدعم للأشقاء الفلسطينيين، نظرا لان استيراد مادة زيت الزيتون ممنوع من جميع دول العالم، لانه يؤثر على المزارع الأردني.