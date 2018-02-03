لثاني مرة خلال اسبوعين .. فشل حملة عسكرية اسرائيلية واسعة اليوم في العثور على المقاتل القسامي احمد جرار
أهم العناوين
جرينتش+2 12:47
وزير دفاع قطر يكشف عن محاولة سعودية – اماراتية لغزو بلاده                 

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني