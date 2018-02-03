وزير الدفاع الأمريكي ينفي وجود دليل على استخدام دمشق لغاز السارين

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، امس الجمعة، أن بلاده غير متأكدة من استخدام الحكومة السورية لغاز السارين، مشيرا الى أن واشنطن مازالت تدرس تقارير ميدانية حول الأمر.

وأضاف ماتيس في تصريحات للصحفيين، إنه “لم ير دليلا حتى الآن على استخدام الحكومة السورية غاز السارين”، مشيرا الى أن “الولايات المتحدة تدرس تقارير بشأن استخدامه وتشعر بالقلق إزاء ذلك”.

وزعم ماتيس، أن “الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح”، موضحا “نشعر بقلق أشد إزاء احتمال استخدام السارين، لا أملك الدليل، ما أقوله هو أن جماعات أخرى على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين قالوا إن غاز السارين قد استخدم، لذلك فنحن نبحث عن أدلة”.

وكانت وسائل إعلامية نقلت أمس الخميس عن مصدر في البيت الأبيض لم تكشف اسمه، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظر في إمكانية عمل عسكري ضد الحكومة السورية لمنع استخدامها السلاح الكيميائي في المستقبل، مشيرا الى أن السلطات الأمريكية تشتبه بأن دمشق لا تزال تحتفظ بأسلحة كيميائية داخل مستودعات على أراضيها، حسب تصريحاته.