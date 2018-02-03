من هم الاشخاص الذين يتعين عليك قطع علاقتك بهم فوراً

اوصى خبراء في علم الاجتماع بضرورة مقاطعة الاشخاص السلبيين الذين من شأن العلاقة معه ان تضر بك، وتقودك الى القعود والاكتئاب، وفقا لما جاء في صحيفة “هافنغتون بوست” البريطانية.

ومن ابرز هؤلاء الاشخاص السلبيين الذين يتعين عليك قطع العلاقة معهم، سواء اكانوا اصدقاء او زملاء او حتى اقرباء ما يلي..

1) المحبط

يجب على الناس في حياتك أن يحتفلوا معك بإنجازاتك، لا أن يسببوا الإحباط لك طوال الوقت.

وتقول المتخصصة في الزواج وشؤون الأسرة، شيري مايرز: “يمتلك الناس المحبطين، مقدرة على سلب الفرح منك، وتحويل الأمور الإيجابية إلى سلبية، فضلا عن أنهم لا يهتمون بما هو أفضل لك، وغير داعمين لك”.

ومن أبرز ردود هذا الصنف: “حصلت على زيادة في الراتب؟ هذا هو كل ما حدث؟ أنت تستحق أفضل من هذا”. و”خططت لرحلة أحلامك؟ هل أنت واثق من السفر إلى هناك؟ لأن المكان يكون مزدحما في هذا التوقيت من العام”.

2) المثير للشكوك

هذا الصنف يسعى لأن يهاجم نظرتك الخاصة للواقع، من أجل أن تشك في نفسك.

تقول المعالجة النفسية أماندا ستيمن عن ذلك الصنف: “هؤلاء قد يكذبون وينكرون كذبهم على الرغم من وجود الدليل، كما أن أفعالهم لا تتطابق مع أقوالهم، ويتعمدون أن يسببوا لك التشويش في التفكير، ما قد يجعلك تعتقد بأنك المشكلة أو أن ينقلب الآخرين عليك”.

3) الانتهازي

وهو الذي يستغل وقتك وجهدك ومصادرك من أجل تلبية احتياجاته.

تقول عالم النفس ريان كيلي عنهم: “الانتهازيون يبدون كأنهم أشخاص محبوبين، ويستغلون سحرهم من أجل تحقيق أهدافهم، وأن تكون بينهم هذا أمر رائع، ولكنهم سيتركونك بمجرد أن يشعروا أنه لا قيمة لك”.

4) العضو المختل في الأسرة

هناك دائما في كل أسرة أحد الأفراد، الذي يقحم نفسه في المشاكل، ومنها الإدمان، ويطلب منك أن تحلها طوال الوقت.

وتؤكد المعالجة النفسية، تينا تيسينا أن الفرد لا يقدم المساعدة لهذا الصنف من المعارف، لأنهم استغلاليون ولا يحترمون من يساعدهم.

وتنصح تيسينا بعدم إقراضهم المال، والابتعاد عنهم لحين شفائهم من إدمانهم أو علتهم.

5) من تجاوزته

ليس شرطا أن كل الصداقات تدوم إلى الأبد، وذلك لأنك طوال حياتك ستتعارف على أفراد لفترة قصيرة من الوقت، ومنهم الذين يظهرون أمامك لمجرد رغبتهم في شيء منك، أو أن يكونوا سلبيين بصورة مبالغ فيها.

ويوضح المعالج النفسي، كورت سميث أننا نحاول أن نبقي على صداقاتنا طوال الوقت، بدافع الشعور بالذنب والاعتذارات والمفاهيم الخاطئة، ولكن يجب أن تكون الصداقات متوازنة ومتبادلة المنفعة.

6) حاصد الأخطاء

هناك أشخاص ماهرون في حصد أخطائك، من أجل استغلالها ضدك في المستقبل، كما تقول شيري مايرز، وتوضح أنهم دائما ما يستحضرون لك أخطاء من الماضي، أثناء دفاعك عن نفسك في أحد المواقف، وذلك من أجل إحباطك.

7) الناقد

نحن نعتمد على أصدقائنا لكي يخبرونا بعيوينا وأخطائنا، ولكن ليس بشكل مستمر.

والشخص الناقد هو الذي دائما ما ينتقدك ليس بدافع الاهتمام بك، ولكن من أجل لومك وتوجيه الاتهام لك، كما تقول أماندا ستيمن.

8) الشريك السام

إذا كان شريكك الرومانسي يعاني من مشاكل خطيرة، مثل الكذب وتعاطي الكحوليات طويلا، ومر بعلاقات سابقة، وسجل إجرامي، فلا تختلق الأعذار ولا تقبل بالوعود، وانهي علاقتك به مباشرة، وذلك لأن التغيير أمر صعب، وسيتطلب المزيد من الوقت، والوعود الواهية، كما تقول تينا تيسينا.