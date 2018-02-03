مدير المخابرات الامريكية يرفض وقف التعاون مع روسيا لانه يعرض الأمريكيين للخطر 

أكد مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، أن حياة المواطنين الأمريكيين ستكون معرضة للخطر، فى حال تجاهلت الوكالة العمل المشترك مع روسيا فى الحرب ضد الإرهاب.

وجاء ذلك فى رسالة بعثها بومبيو، امس الاول الخميس، إلى زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ فى الكونغرس الأمريكي، شارلز شومر.

ووفقا لوكالة “تاس” الروسية، فإن بومبيو، بعث برسالته فى ضوء تصريحات لشومر حول الاجتماعات الأخيرة لرؤساء أجهزة الاستخبارات فى الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف مدير الوكالة: “فى الوقت الذى ستبقى فيه روسيا عدوا “لنا”، سنضع الأمريكيين فى خطر كبير، فى حال تجاهلنا إمكانية العمل مع الاستخبارات الروسية فى مجال مكافحة الإرهاب”.

وتابع فى نص رسالته: “نحن فخورون بعملنا فى مكافحة الإرهاب بما فى ذلك الدور الذى لعبته وكالة الاستخبارات المركزية فى منع الإرهابيين مؤخرا من تنفيذ هجوم فى سان بطرسبرج”.

وأشار بومبيو إلى أن الاتصالات بين وكالات المخابرات فى الولايات المتحدة وروسيا تجرى بشكل دورى.