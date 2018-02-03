قصة حب فوري .. هكذا وقعت وردة في حب بليغ من اول الحانه

كانت شخصية تحب السينما وذات يوم قررت النجمة الراحلة وردة أن تشاهد فيلم “الوسادة الخالية” للعندليب عبد الحليم حافظ فى السينمات وقت طرحه، وخلال مشاهدتها لأحداث الفيلم استمعت إلى لحن لأغنية يتضمنها الفيلم وهى أغنية “تخونوه” للعندليب وعلى الفور وقعت فى غرام اللحن التى عندما سألت عنه قالوا لها بأن الموسيقار الكبير بليغ حمدى هو من قدم هذا اللحن.

لتدور الأيام ويبدأ بليغ التعاون مع الفنانة وردة ومنذ اللقاء الأول بينهما وقع بليغ فى غرام وردة التى كانت وقعت فى حبه من مجرد سماع لحن من ألحانه وبالفعل نجح بليغ فى أن يتزوج من الراحلة وردة وكانت بينهما قصة حب كبيرة قبل أن ينفصلا.