لثاني مرة خلال اسبوعين .. فشل حملة عسكرية اسرائيلية واسعة اليوم في العثور على المقاتل القسامي احمد جرار
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جرينتش+2 12:47
قصة حب فوري .. هكذا وقعت وردة في حب بليغ من اول الحانه

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