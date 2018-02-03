لثاني مرة خلال اسبوعين .. فشل حملة عسكرية اسرائيلية واسعة اليوم في العثور على المقاتل القسامي احمد جرار
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جرينتش+2 12:46
داعش اردوغان لا تقل وحشية في التمثيل بالجثث عن داعش البغدادي

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