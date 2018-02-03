داعش اردوغان لا تقل وحشية في التمثيل بالجثث عن داعش البغدادي

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطعي فيديو يظهر فيهما جثة مقاتلة كردية قرب مدينة عفرين شمال سوريا، قام مسلحون موالون لتركيا بتجريدها من ثيابها، وقطع أجزاء من جسدها.

وظهر في الفيديو قرابة عشرة مقاتلين مسلحين حول جثة مقاتلة كردية تدعى “بارين كوباني” ممددة على الأرض، بعد تجريدها في الجزء الأعلى من جسدها من ملابسها بالكامل وتشويه جثتها، الى جانب غصن من الزيتون، ويقول أحدهم إنها من “الغنائم”، كما يُسمع صوت أحد المقاتلين وهو ينوه بجمالها قبل أن يهم أحدهم بوضع قدمه على صدرها المشوه، فيما يصفها مقاتل اخر بـ “خنزيرة حزب العمال الكردستاني”.

وقد وصفت الإدارة الذاتية الكردية لمحافظة الحسكة منفذي هذه العملية بـ”سفاحي داعش والنصرة المنضوين تحت القيادة التركية”، وبـ”الفاشيين المتوحشين”، وحملت “الحكومة التركية مسؤولية هذا العمل الشنيع الذي لا يمكن لبشر تصور بشاعته”.

في حين قال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي “تخيلوا وحشية وهمجية هؤلاء الغزاة مع جثث فتياتنا، فكيف سيكون تصرفهم معنا فيما لو وقعنا أحياء في قبضته؟”، وتابع”هذا الكم الهائل من الحقد والوحشية يضعنا أمام خيار واحد لا نتزحزح عنه هو الاستمرار في المقاومة”.

وكان الجيش التركي قد باشر منذ 20 كانون الثاني الماضي، هجوما على مدينة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية تحت مسمى عملية “غصن الزيتون” والتي تستهدف المواقع العسكرية لوحدات حماية الشعب الكردية، بحسب وزارة الدفاع التركية.