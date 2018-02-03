حملة احتجاجات واسعة تسفر عن تأجيل زيارة ابن سلمان لبريطانيا

قالت مصادر بريطانية لموقع “عربي21″ المؤيد لقطر، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا قد تأجلت إلى أجل غير محدد، وسط حملة حقوقية وشعبية وإعلامية طالبت بمراجعة الملف الحقوقي للرياض واستثمار الزيارة لإعلان موقف بريطاني واضح ضد سياسات المملكة في هذا الملف.

وكان من المقرر أن يقوم ابن سلمان بزيارة إلى لندن في الفترة بين بداية شهر كانون الثاني وبداية شباط الجاري، ولكن المصدر البريطاني المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته أكد لـ”عربي21” أن هذه الزيارة أجلت إلى وقت غير محدد، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

ويأتي تأجيل الزيارة بعد حملة شعبية ومظاهرات طالبت رئيسة الوزراء البريطانية برفض استقبال ابن سلمان، بسبب دوره في عاصفة الحزم وما دعاه المتظاهرون “ارتكاب جرائم حرب” في اليمن، فيما نظمت مجموعة من المنظمات الحقوقية البريطانية وقفة لذات الغرض، وطالبت بإلغاء زيارة ابن سلمان للبلاد.

وفي السياق نفسه، كان المدعي العام البريطاني السابق اللورد كين ماكدونالد ومحامي حقوق الإنسان الدولي رودني ديكسون أصدرا تقريرا غير مسبوق، موجها للأمم المتحدة، طالبا فيها المنظمة الدولية بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع لها، بسبب الانتهاكات الحقوقية وسياسة “الاعتقال التعسفي ضد نشطاء في المجال الحقوقي والسياسي وعلماء دين إصلاحيين”، وهو التقرير الذي استندت إليه صحيفة الغارديان البريطانية في افتتاحيتها الخميس الماضي لدعوة الحكومة للنظر في السجل الحقوقي لابن سلمان، مؤكدة أن بريطانيا يجب أن تتكلم عن هذا الملف بشكل واضح، وأن “لا تبيع قيمها”، حسب الصحيفة.

وعلى موقع البرلمان البريطاني، دشن نشطاء حملة لجمع التواقيع، تدعو رئيس الوزراء إلى إلغاء الدعوة التي وجهت لابن سلمان لزيارة المملكة المتحدة.

ووقع الآلاف عليها، ومن المفترض أن تناقش في البرلمان في حال وصل عدد الموقعين إلى 100 ألف شخص، فيما سترد الحكومة على الطلب بعد أول 10 آلاف توقيع، فيما يتسمر جمع التواقيع على الموقع إلى تموز القادم.