لثاني مرة خلال اسبوعين .. فشل حملة عسكرية اسرائيلية واسعة اليوم في العثور على المقاتل القسامي احمد جرار
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جرينتش+2 12:46
تصاعد الاعباء القطرية بتأثير استمرار الحصار الذي تفرضه دول المقاطعة

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