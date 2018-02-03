انور القوادري يستذكر وقائع اخراج فيلمه “جمال عبد الناصر ” قبل ٢٠ عاماً

قبل عشرين عاماً، قدّم الفنان السوري والمخرج السينمائي الأكاديمي أنور قوادري المقيم في إنكلترا، فيلم “جمال عبدالناصر” عام 1998، الذي أحدث حينها عاصفة من الآراء بين مؤيد له ومعارض.

وقد صدر يومذاك العديد من الآراء الصحافية التي عبّرت عن مواقف سلبية تجاهه، ثم وقع التعتيم على الفيلم لسنوات، إلى أن جاءت ذكرى ميلاد عبدالناصر في مئويته الأولى لتعيد الاعتبار للفيلم، من خلال تكريم بطله خالد الصاوي قبل أيام في القاهرة، والذي سيعقبه في تشرين الاول القادم تكريم لمؤلف ومخرج الفيلم أنور قوادري، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

عن هذه التجربة وتداخل الفني السينمائي بالسياسي، يوضح أنور قوادري أن “علاقة السينما بالسياسة قديمة منذ نشأة الفن السابع، فمعروف أن تشارلي شابلن قدّم في سينماه قضايا السياسة والحكم والاستبداد، كذلك غريفث حينما قدّم فيلم ‘مولد أمة’ في أميركا، هي علاقة قديمة جدا، وجدت منذ زمن الإغريق، وبعدها كتب في السياسة عن طريق الأدب وليام شكسبير، وعندما ولد فن السينما انتقل هذا الأمر إليها ونشأت السينما السياسية”.

وعن فيلمه يقول “بالنسبة لفيلمي ‘جمال عبدالناصر’، هو فيلم تاريخي سياسي يؤرّخ لمرحلة هامة جدا من تاريخ الأمة العربية بطريقة درامية، والفيلم مليء بالرسائل السياسية، أين كنا وأين أصبحنا، تاريخ حافل بجهود دولة تحاول أن توجد مجتمعا قويا متماسكا يقوم على التكافؤ والتكامل في جهود الجميع لبناء مجتمع أفضل، وكذلك أوضحت وجود أجهزة الأمن في تلك الفترة بشكل يتحكم في الحياة العامة، وهو المحور الذي اتخذ في الفيلم شكلا خاصا”.

ويؤكد قوادري أنه في حيز زمني مدته ساعتان ونصف الساعة تقريبا، لا يمكن تقديم فيلم يستعرض حياة عريضة وكثيرة المنعطفات، كحياة جمال عبدالناصر، لذلك توجه الفيلم نحو إيصال رسالة، ليست سياسية بل إنسانية، وهي علاقة الرئيس عبدالناصر بصديق عمره عبدالحكيم عامر، وهي الرسالة الإنسانية التي ترتّبت عنها نتائج سياسية لا تزال آثارها على الأمة كلها حتى الآن، والمقصود بها حرب يوليو 67”.

ويضيف المخرج السوري “هنا التقى السياسي بالفني، وهذا ما أدخلني في مواجهة مع عائلتي عبدالناصر وعامر، أدت إلى وجود حملة إعلامية واسعة انصبت عليّ، حيث كنت وافدا لمصر ينفّذ فيلما عن عبدالناصر، طبعا هذه العراقيل لم تمنع وصول الفيلم في النهاية، حيث عرض على الجمهور ونال نصيبه من المتابعة، وقد كان للناقد السينمائي علي أبوشادي مدير الرقابة حينها دور كبير في إيصال الفيلم وعرضه، حيث تبنى مقولة الفيلم”.

وعن التكريم الذي ناله خالد الصاوي والذي سيناله هو لاحقا قال قوادري: “أنا سعيد بهذا التكريم للفنان الكبير خالد الصاوي، الذي قدّمته في دور عبدالناصر في هذا الفيلم، وصار بعدها نجما سينمائيا وتلفزيونيا هاما، وكنت أراهن عليه وصحّ رهاني، كذلك قدّمت في الفيلم خالد صالح في دور مدير المخابرات، وغادة عبدالرازق بدور برلنتي عبدالحميد”.

وذكر قوادري أن الكثيرين قد اتهموه بأنه قدّم فيلما عن شخصية كبيرة، بفنانين غير نجوم، ولكنه راهن عليهم وصاروا كذلك بعد الفيلم، مضيفا بالقول : “أنا سعيد بهذا التكريم الذي يسعدني أن يتلوه تكريم لي في الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي في أكتوبر المقبل، حيث سيعرض الفيلم وأكرّم فيه كوني كاتب ومخرج الفيلم”.

وهو ما اعتبره رد اعتبار للفيلم وله شخصيا بعد فترة التعتيم التي عانى منها الفيلم خلال الفترة الماضية، إذ لم يعرض إلاّ على قنوات التلفزيون الخاصة، ويضيف “فيلمي، هو الوحيد الذي قدمّ فترة شبه كاملة من حياة الزعيم عبدالناصر، منذ فترة انتسابه للكلية الحربية وحتى تاريخ وفاته، على عكس بقية المحاولات التي قدّمت فترات محدّدة، مثل فيلم ناصر 56 الذي قدّم مئة يوم من تاريخ حياته، وهي حرب السويس، بينما فيلمي غطى مرحلة أطول، وحظي بالكثير من المتابعة من الجمهور المصري وكذلك الكثير من أهل الفن والنقد بمصر الذين كانت وما زالت تربطني بهم علاقات متميزة وإيجابية، وتكريم خالد الصاوي هو تكريم لي وللفيلم، تحت عباءة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر”.