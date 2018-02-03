المزارعون يواصلون اعتصامهم امام مجلس النواب لحين الغاء ضريبة المبيعات

واصل حشد من المزارعين اعتصامهم المفتوح امام مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي حيث امضوا ليلتهم الثالثة امام المجلس، بعد ان اصر عدد منهم على المبيت في موقع الاعتصام رغم برودة الاجواء.

وقالت لجنة ‘المدافعين عن المزارعين’ في بيان لها انها قد قامت بتنفيذ اعتصام سلمي مفتوح امام مجلس النواب ابتداء من يوم الاربعاء الماضي، بهدف المطالبة بإلغاء الضريبة الجائرة التي فرضت على كافة مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مما سيتسبب برفع اسعار معظم المواد الغذائية الطازجة ويعمل على استنزاف جيب المواطن المتهالك.

واضافت تقول، ان اللجنة قد ابلغت وزير الداخلية ومدير الأمن العام بسلمية الاعتصام وبالأهداف العادلة التي يطالب بها، وان المزارعين المعتصمين ومن شاركهم من المواطنين قد تفاجأوا بقيام مجموعة من رجال الامن العام بإزالة خيمة الاعتصام وهو ما ادى الى اصرارها على المضي في اعتصامها.

وبينت اللجنة انه في صباح يوم امس الاول الخميس قام النائب خالد الحياري، رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب بالتواصل مع لجنة الدفاع عن المزارعين ووعد بأنه سيتم حجب الثقة عن الحكومة بجلسة غد الأحد في حال لم يتم اعفاء القطاع الزراعي بالكامل من ضريبة المبيعات المفروضة.

واكدت اللجنة انها مستمرة بالاعتصام حتى يتم الغاء ضريبة المبيعات التي تلحق افدح الاضرار بالقطاع الزراعي.