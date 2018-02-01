٥ قصور تسبق ابن سلمان الى مشروع مدينة “نيوم” الافتراضية

كشفت مجلة “ميد”، التي تصدرها شركة “ميدل إيست إيكونوميك دايجست” المتخصصة في البيانات الاقتصادية، عن منح المملكة العربية السعودية عقوداً لبناء 5 قصور ملكية بقيمة تصل إلى 15 مليار ريال.

وقالت المجلة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن السعودية منحت عقوداً لبناء 5 قصور ملكية وبعض البنى التحتية الأخرى في مدينة “نيوم” الجديدة بقيمة تصل إلى 15 مليار ريال، مضيفة أنه تم منح أكبر حزمة من العقود لشركة “السيف للهندسة والإنشاءات” المحلية، التي ستبني أربعة من القصور الخمسة، فيما تم منح مقاول باسم “ماك” عقد القصر الخامس.

وقالت إنه تم منح شركة “نسما” عقود تطوير البنية التحتية والمرافق للمواقع، ومنح شركة “البواني” عقداً لبناء قاعة اجتماعات وملعب للجولف وغيرها من أعمال التشجير.

وتقع مدينة نيوم على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع، وأكثر ما يميز هذه المدينة هو موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من أن تلعب دور حلقة الوصل بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، إذ يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، في وقت تشير التوقعات إلى أن الافتتاح الرسمي للمدينة سيكون في عام 2025.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد أعلن في تشرين الأول من العام الماضي عن إطلاق مشروع “نيوم”، الذي سيمتد إلى أراض من المملكة والأردن ومصر، بمساحة 26 ألفا و500 كيلو متر مربع.

ويترأس ابن سلمان الهيئة التي ستشرف على “نيوم”، وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولارأمريكي من السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.