دول المقاطعة ترفض تقرير الامم المتحدة الذي اعتبر ان اجراءات الحصار على قطر تقارب الحرب الاقتصادية
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جرينتش+2 11:01
٥ قصور تسبق ابن سلمان الى مشروع مدينة “نيوم” الافتراضية

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