يسرا تعترف ان والدتها هي مصدر قوتها وثقتها بنفسها

اعلنت الفنانة المصرية يسرا في تصريحات صحفية، أن أسعد اللحظات في حياتها تقضيها مع والدتها، حيث لا تشعر بالأمان إلا عندما تأخذها في حضنها عندما تكون حزينة.

واضافت يسرا تقول : إن والدتها هي نقطة ضعفها الأقوى في الحياة، وأسوأ يوم في حياتها يكون عندما تمرض وتدخل المستشفى، وتدعو الله أن يبارك لها في والدتها دائما لأنها مصدر قوتها.

واشارت الى ان لها صديقات كثر في الوسط الفني وعلاقتها بالجميع جيدة، ولكن أقرب صديقاتها إلهام شاهين، وإيناس الدغيدي، وهالة صدقي.

كما كشفت عن انها تحب السفر كثيرا وتحب الذهاب للبلاد التي تطل على الشاطئ، كما قالت إنها تهتم بمتابعة الموضة ولكنها ليست مهووسة بها وتختار ما يناسبها فقط.

واضافت تقول : إنها لا تحب ممارسة الرياضة وخاصة أن الحر والإرهاق يشعرها بالجوع، ولكنها تحاول دائما أن تختار ما يلائمها من الأكل الصحي.